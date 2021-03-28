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Навальний у в'язниці попросив знеболюючого

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 15:00
Навальний у в'язниці попросив знеболюючого Фото: Навальний попросив укол (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Олександр Білоус

Ув'язнений критик Кремля Олексій Навальный звернувся за допомогою до громадської комісії. Він хоче отримати доступ до знеболювальних ін'єкцій від сильної болі в нозі.

Про це йдеться в заяві Громадської спостережної комісії, напівофіційного органу, що має доступ до російських тюрмах.

"Сьогодні ми відвідали колонію і зустрілися з Олексієм Навальним для з'ясування проблем з його здоров'ям і організацією медичного обслуговування", - повідомив 27 березня голова СНК В'ячеслав Куликов. - У ході розмови ми з'ясували, що у нього болить нога і він попросив посприяти в отриманні уколів "Деклофенак" для зняття больового синдрому. При цьому він продовжує ходити самостійно".

Нагадаємо, 20 лютого міський суд Москви визнав законним рішення про зміну умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навального відправили в колонію загального режиму на 2 роки і 5 місяців.

Зазначимо, днями з'явилася інформація про те, що стан Олексія Навального у в'язниці погіршився. Він відчуває болі в спині і нозі.

Навальний заявив, що його прохання про лікування у цивільного лікаря була відхилена і що його будив кожну годину вночі охоронець у навмисній спробі підірвати його здоров'я.

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