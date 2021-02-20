Навальный сможет выйти на свободу в 2023 году, - адвокат

Российский оппозиционер Алексей Навальный с учетом всех сроков наказания сможет выйти на свободу в 2023 году. В колонию его этапируют не ранее, чем через пять дней.

"Более точно сейчас не скажу, надо считать на калькуляторе. Но, по моим подсчетам, он должен выйти летом 2023 года", - заявил Кобзев.

По его словам, Навальный будет содержаться в камере специального блока СИЗО "Матросская тишина" и будет этапирован в колонию после того, как получат текст копии приговора по делу о клевете на ветерана.

Выдать копию приговора Навальному должны в течение пяти дней после оглашения.