Навальний зможе вийти на свободу в 2023 році, - адвокат

Російський опозиціонер Олексій Навальний з урахуванням всіх строків покарання зможе вийти на свободу у 2023 році. Його етапують В колонію не раніше, ніж через п'ять днів.

"Більш точно зараз не скажу, треба рахувати на калькуляторі. Але, за моїми підрахунками, він повинен вийти влітку 2023 року", - заявив Кобзєв.

За його словами, Навальний буде утримуватися в камері спеціального блоку СІЗО "Матроська тиша" і буде етапований до колонії після того, як отримають текст копії вироку у справі про наклеп на ветерана.

Видати копію вироку Навальному мають протягом п'яти днів після оголошення.