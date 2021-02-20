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Навальний зможе вийти на свободу в 2023 році, - адвокат

Новость на русском → Москва, Субота 20 лютого 2021 20:07
Навальний зможе вийти на свободу в 2023 році, - адвокат Фото: Олексій Навальний (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Російський опозиціонер Олексій Навальний з урахуванням всіх строків покарання зможе вийти на свободу у 2023 році. Його етапують В колонію не раніше, ніж через п'ять днів.

Про це заявив його адвокат Вадим Кобзєв, передає ТАСС.

"Більш точно зараз не скажу, треба рахувати на калькуляторі. Але, за моїми підрахунками, він повинен вийти влітку 2023 року", - заявив Кобзєв.

За його словами, Навальний буде утримуватися в камері спеціального блоку СІЗО "Матроська тиша" і буде етапований до колонії після того, як отримають текст копії вироку у справі про наклеп на ветерана.

Видати копію вироку Навальному мають протягом п'яти днів після оголошення.

Нагадаємо, сьогодні російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф. При цьому розмір штрафу стане відомим пізніше.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз готується дати "зелене світло" новим санкціям проти Росії через ситуацію з Навальним. Однак передбачається, що санкції не будуть стосуватися оточення президента Росії Володимира Путіна і олігархів.

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