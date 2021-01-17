Навальный сегодня должен вернуться в РФ. В аэропорту "Внуково" заметили автозаки

В воскресенье, 17 января, оппозиционный политик Алексей Навальный должен вернуться в Россию. Возле аэропорта "Внуково", куда он должен прилететь из Германии, заметили автозаки.

Об этом сообщает Telegram-канал Avtozak Live.

Вчера вечером стало известно, что у аэропорта выставили забор. А на парковке проезжающие люди заметили автозаки ОМОНа.

Кроме того, начались задержания журналистов и активистов, пытавшихся вылететь встречать Навального.

В аэропорту "Пулково" Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали главного редактора "АгитРоссии" Павла Иванкина. Он планировал вылетать в Москву, чтобы встретить политика.



Кроме того, люди в форме задержали активистов Алексея Барича и Александра Края. Их доставили в 76 ОП.

Иванкин отметил, что их продержали три часа, но пообещали отпустить.



Также в Петербурге задержали корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля. Задержание произошло на стойке регистрации в аэропорту "Пулково". Он планировал лететь в Москву.

Отметим также, вчера издание "Фонтанка" сообщило, что в связи с прибытием оппозиционера из Германии силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах привели в состояние повышенной готовности.

Издание подчеркивало, что на рабочих местах находится практически весь личный состав Центров "Э" МВД России, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ РФ, а также подразделения Росгвардии.

Силовикам поступили инструкции предпринимать агрессивные меры только в случае крайней необходимости.

Напомним, 16 января прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы принять участие в акции в аэропорту "Внуково" 17 января.

Как писало РБК-Украина, ранее стало известно, что Навального задержат после возвращения в РФ. Задержание планируется потому, что он объявлен в розыск. У него есть условный срок по так называемому делу "Ив Роше" за причастность к мошенничеству.

В 2014 году его приговорили к 3,5 годам условно. ЕСПЧ признал приговор произвольным и необоснованным.

Оппозиционер сообщил, что намерен прибыть в Москву рейсом из Берлина 17 января.