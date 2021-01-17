Навальний сьогодні повинен повернутися в РФ. В аеропорту "Внуково" помітили автозаки

У неділю, 17 січня, опозиційний політик Олексій Навальний повинен повернутися у Росію. Біля аеропорту "Внуково", куди він повинен прилетіти з Німеччини, помітили автозаки.

Про це повідомляє Telegram-канал Avtozak Live.

Вчора ввечері стало відомо, що біля аеропорту виставили паркан. А на парковці проїжджаючі люди помітили автозаки ОМОНу.

Крім того, почалися затримання журналістів і активістів, які намагалися вилетіти зустрічати Навального.

В аеропорту "Пулково" Санкт-Петербурга співробітники поліції затримали головного редактора "АгітРоссії" Павла Іванкіна. Він планував вилітати до Москви, щоб зустрітити політика.

Крім того, люди в формі затримали активістів Олексія Барича і Олександра Края. Їх доставили в 76 ОП.

Іванкін зазначив, що їх протримали три години, але пообіцяли відпустити.

Також у Петербурзі затримали кореспондента "Медіазони" Давида Френкеля. Затримання відбулося на стійці реєстрації в аеропорту "Пулково". Він планував летіти в Москву.

Відзначимо також, вчора видання "Фонтанка" повідомило, що через прибуття опозиціонера з Німеччини силові структури в Москві, Петербурзі та інших великих містах привели в стан підвищеної готовності.

Видання підкреслювало, що на робочих місцях знаходиться практично весь особовий склад Центрів "Е" МВС Росії, відділів по боротьбі з тероризмом і екстремізмом регіональних управлінь ФСБ РФ, а також підрозділи Росгвардії.

Силовикам надійшли інструкції вживати агресивні заходи тільки в разі крайньої потреби.

Нагадаємо, 16 січня прокуратура Москви попередила про відповідальність за заклики взяти участь в акції в аеропорту "Внуково" 17 січня.

Як писало РБК-Україна, раніше стало відомо, що Навального затримають після повернення у РФ. Затримання планується тому, що він оголошений в розшук. У нього є умовний термін у так званій справі "Ів Роше" за причетність до шахрайства.

У 2014 році його засудили до 3,5 років умовно. ЄСПЛ визнав вирок довільним і необґрунтованим.

Опозиціонер повідомив, що має намір прибути в Москву рейсом з Берліна 17 січня.