Навальний не приходив до тями і досі перебуває в комі

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Олексій Навальний знаходиться на лікуванні в Німеччині

Російський опозиціонер Олексій Навальний досі не приходив до тями і продовжує перебувати у комі. Він знаходиться на лікуванні в клініці в Німеччині.

Про це повідомила адвокат Навального Ольша Михайлова, передає ТАСС.

Відповідну заяву зробила Михайлова під час судового засідання по справі, яке відкрите відносно Навального у зв'язку з можливою наклепом на адресу ветерана.

"Причина неявки Олексія відома. Він був транспортований в Німеччину в клініку, де знаходиться в даний час. У свідомість він ще не приходив. З ним неможливо зв'язатися, тому що він у комі", - сказала адвокат.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня після того, як йому стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Він був госпіталізований в лікарню Омська, де він пробув до 22 серпня. За словами прес-секретаря Навального, його могли отруїти, підмішавши отруту в чай.

Навального перевезли до Берліна 22 серпня, клініку, де знаходиться російський опозиціонер, взяли під охорону.

При цьому російські лікарі заявили, що у крові Навального не було виявлено отрути, а причиною коми могло стати порушення обміну речовин.

Незважаючи на це німецькі лікарі вважають, що ймовірність того, що Навального отруїли, залишається.

Раніше РБК-Україна писало, що за прогнозами німецьких лікарів Навальний виживе, проте довгий час буде недієздатним.