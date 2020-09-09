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Страны G7 призвали Россию установить виновных в отравлении Навального

Вашингтон, Среда 09 сентября 2020 00:21
Страны G7 призвали Россию установить виновных в отравлении Навального
Фото: флаги стран G7 (europa.eu)
Автор: Инна Собора

Министры иностранных дел стран G7, а также Высокий представитель Европейского союза заявили о решительном осуждении подтвержденного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Россию призвали немедленно привлечь виновных к ответственности.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа США.

Министры G7 отмечают, что любое применение химического оружия в любом месте, в любое время, кем бы то ни было и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам.

"Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию в срочном порядке и полностью установить прозрачность в отношении того, кто несет ответственность за это отвратительное нападение с отравлением, и, учитывая обязательства России по Конвенции о химическом оружии, привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что нападение на Навального является серьезным ударом по демократии и политическому плюрализму в России.

Ранее Организация объединенных наций призвала Россию сотрудничать по расследованию отравления Навального.

Кроме того, лидеры Франции и Великобритании призвали Россию объяснить ситуацию с отравлением Навального.

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