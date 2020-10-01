ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Навальный подаст в суд на Пескова

Четверг 01 октября 2020 17:19
Навальный подаст в суд на Пескова
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Украина

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. Такое решение было принято в связи с заявлениями Пескова о том, что с Навальным работают специалисты Центрального разведывательного управления США.

Об этом говорится в заявлении Навального.

Российский оппозиционер также потребовал, чтобы российская пропаганда в прайм-тайм обнародовала доказательства и факты его сотрудничества с ЦРУ.

"Требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю", - заявил он.

Напомним, ранее Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин.

В свою очередь Песков заявил, что такие обвинения являются безосновательными. При этом пресс-секретарь Путина заявил, что в России считают, что с Навальным работают западные спецслужбы.

РБК-Украина ранее сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отравление Навального было попыткой убийства.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире НавальныйПесковСуд
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь