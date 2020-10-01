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Навальний подасть до суду на Пєскова

Четвер 01 жовтня 2020 17:19
Навальний подасть до суду на Пєскова
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Україна

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що подасть до суду на прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова. Таке рішення було прийнято у зв'язку із заявами Пєскова про те, що з Навальним працюють фахівці Центрального розвідувального управління США.

Про це йдеться в заяві Навального.

Російський опозиціонер також зажадав, щоб російська пропаганда в прайм-тайм оприлюднила докази і факти його співпраці з ЦРУ.

"Вимагаю опублікувати докази і факти, що вказують на "роботу з фахівцями ЦРУ". Прямо по телевізору покажіть, в прайм-тайм. Дозволяю", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Олексій Навальний заявив, що за його отруєнням стоїть особисто президент Росії Володимир Путін.

У свою чергу Пєсков заявив, що такі звинувачення є безпідставними. При цьому прес-секретар Путіна заявив, що в Росії вважають, що з Навальним працюють західні спецслужби.

РБК-Україна раніше повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що отруєння Навального було спробою вбивства.

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