Навальный был отравлен более опасным видом "Новичка", - Die Zeit

Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили новым более опасным типом "Новичка". Он должен был умереть в самолете.

Об этом сообщает издание Die Zeit.

Навальный остался в живых только благодаря пилоту, который сразу же принял решение посадить самолет, и врачам, которые оперативно вкололи ему атропин.

По данным издания, операцию с использованием новейшего яда могли провести только спецслужбы Российской Федерации. Его просто не смогли бы синтезировать обычные преступники, а такая серьезная операция любой иностранной спецслужбы на территории РФ представляется "немыслимой" в условиях того, что за российским оппозиционером постоянно ведется слежка.

"Это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного политика", - говорится в сообщении.

Немецкие власти полагают, что один из агентов, который следил за Навальным, мог нанести яд на поверхность чашки, из которой пил чай оппозиционер, или же ядом побрызгали уже в готовый чай.

Напомним, Алексея Навального госпитализировали в Омске утром 20 августа в бессознательном состоянии. Ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.

Ранее сообщалось, что Германия передала результаты проб Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Борис Джонсон потребовали от России объяснить, как был отравлен Алексей Навальный.