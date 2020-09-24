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Навальный останется в Германии на время реабилитации

Берлин, Четверг 24 сентября 2020 23:58
Навальный останется в Германии на время реабилитации
Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)
Автор: Артур Родивилов

Российский оппозиционер Алексей Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации. Это может занять недели.

Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в эфире YouTube-канала "Навальный LIVE".

Накануне Навального выписали из берлинской клиники "Шарите".

"Естественно, процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии, он будет там проходить реабилитацию. Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно", - сказала Ярмыш.

Напомним, Навальный впал в кому 20 августа. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине, где немецкие врачи установили, что оппозиционер был отравлен веществом типа "Новичок".

Как писало РБК-Украина, Навальный полностью пришел в сознание две недели назад.

Также сообщалось, что в Евросоюзе заявили, что отравление Навального не останется без ответа ЕС.

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Новости Украины В мире Навальныйотравление
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