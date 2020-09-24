Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації

Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)

Російський опозиціонер Олексій Навальний залишиться в Німеччині до закінчення курсу реабілітації. Це може зайняти тижні.

Про це повідомила прес-секретар опозиціонера Кіра Ярмиш в ефірі YouTube-каналу "Навальний LIVE".

Напередодні Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте".

"Природно, процес відновлення Олексія займе ще багато часу. Він залишається поки в Німеччині, він буде там проходити реабілітацію. Це питання явно не декількох днів і, напевно, навіть не пари тижнів, очевидно", - сказала Ярмиш.

Нагадаємо, Навальний впав у кому 20 серпня. Тоді він втратив свідомість під час перельоту з Томська в Москву. Він був госпіталізований в лікарню в Омську. При цьому російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Через два дні Навальний був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні, де німецькі лікарі встановили, що опозиціонер був отруєний речовиною типу "Новачок".

Як повідомляло РБК-Україна, Навальний повністю прийшов у свідомість два тижні тому.

Також повідомлялося, що в Євросоюзі заявили, що отруєння Навального не залишиться без відповіді ЄС.