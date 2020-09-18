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У Навального рассказали о его самочувствии

Автор: Андрей Козловский

Сотрудница российского оппозиционера Алексея Навального Мария Певчих сообщила, что тот чувствует себя хорошо и понимает, что происходит. Однако, до полного выздоровления еще далеко.

Об этом сообщает BBC.

"Любой человек даже в прекрасном и добром здоровье будет долго переваривать события такого масштаба. Я думаю, это еще займет какое-то время, чтобы даже самой светлой головой это осознать, не говоря уж о том, чтобы перечитать новости за такое количество дней", - сказала Певчих.

Она также выразила надежду, что в ближайшее время он вернется в свое нормальное состояние.

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Как известно, Алексей Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали. Российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Затем оппозиционера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Позже правительство Германии официально объявило, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок".

Напомним, Навальный уже самостоятельно встает с кровати.

Кроме того, российский оппозиционер планирует вернуться в Российскую Федерацию.

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