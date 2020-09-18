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У Навального розповіли про його самопочуття

Автор: Андрій Козловський

Співробітниця російського опозиціонера Олексія Навального Марія Півчих повідомила, що той почуває себе добре та розуміє, що відбувається. Однак, до повного одужання ще далеко.

Про це повідомляє BBC.

"Будь-яка людина, навіть в прекрасному і доброму здоров'ї, буде довго переварювати події такого масштабу. Я думаю, це ще займе деякий час, щоб навіть самою світлою головою це усвідомити, не кажучи вже про те, щоб перечитати новини за таку кількість днів", - сказала Півчих.

Вона також висловила надію, що найближчим часом він повернеться у свій нормальний стан.

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Як відомо, Олексій Навальний втратив свідомість 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його госпіталізували. Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Потім опозиціонера перевезли в берлінську клініку "Шаріте". Пізніше уряд Німеччини офіційно оголосив, що політика отруїли речовиною з групи отрут "Новачок".

Нагадаємо, Навальний вже самостійно встає з ліжка.

Крім того, російський опозиціонер планує повернутися в Російську Федерацію.

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