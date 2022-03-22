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Навального приговорили к 9 годам строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении судьи

Фото: российский оппозиционер Алексей Навальный (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Лефортовский суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи. А также назначил штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

"Суд приговаривает Навального к 9 годам колонии строгого режима со штрафом 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня во время дебатов обвинение просило назначить Навальному 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

Что известно о деле

Дело о мошенничестве возбудили в конце 2020 года. В Следственном комитете заявили, что Навальный потратил на личные цели 356 из 588 миллионов рублей, перечисленных в различные фонды, в том числе в ФБК. Дело о неуважении к суду появилось после процесса над Навальным по обвинению в клевете на ветерана. Его завели в конце мая 2021 года. Позже эти два дела соединили в одно.

Напомним, в январе российские власти внесли Навального в список террористов и экстремистов после того, как на него завели дело за якобы создание экстремистского сообщества.

Оппозиционер находится в тюрьме с января 2021 года, когда вернулся в Россию после лечения в Германии от отравления химическим веществом "Новичок".

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МоскваНавальный