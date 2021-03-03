Навального отправили в тюрьму, поставляющую силовикам трусы

Исправительная колония №2 в Покрове Владимирской области России, в которую был доставлен оппозиционер Алексей Навальный, поставляет Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) мужское нижнее белье. В 2018 году колония получила контракт.
Об этом сообщает The Insider.
В 2018 году колония получила контракт от Управления ФСИН по Владимирской области на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон, сообщило издание во вторник, 2 марта.
По его данным, сумма контракта на поставку 4 тысяч трусов, кальсон и 1,6 тысячи мужских сорочек составила 821 тысячу рублей (10 тысяч долларов - ред.). Приобрести произведенные в колониях Владимирской области вещи можно не только по госконтракту.
На сайте регионального УФСИН можно найти каталог с сувенирами, обувью и одеждой, которые производятся местными заключенными.
В конце февраля стало известно, что Навальный доставлен в исправительную колонию в Покрове.
Суд Москвы признал законным решение Симоновского суда относительно изменения условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.
Кроме того, российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли приговор по еще одному делу.
Напомним, Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон внимательно следит за развитием событий в деле Навального.