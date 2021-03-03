Навального отправили в тюрьму, поставляющую силовикам трусы

В 2018 году колония получила контракт от Управления ФСИН по Владимирской области на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон, сообщило издание во вторник, 2 марта.

По его данным, сумма контракта на поставку 4 тысяч трусов, кальсон и 1,6 тысячи мужских сорочек составила 821 тысячу рублей (10 тысяч долларов - ред.). Приобрести произведенные в колониях Владимирской области вещи можно не только по госконтракту.

На сайте регионального УФСИН можно найти каталог с сувенирами, обувью и одеждой, которые производятся местными заключенными.

В конце февраля стало известно, что Навальный доставлен в исправительную колонию в Покрове.