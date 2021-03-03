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Навального відправили у в'язницю, що постачає силовикам труси

Автор: Артур Родивилов

Виправна колонія №2 в Покрові Володимирської області Росії, в яку був доставлений опозиціонер Олексій Навальний, постачає Федеральній службі виконання покарань (ФСВП) чоловічу спідню білизну. У 2018 році колонія отримала контракт.

Про це повідомляє The Insider.

У 2018 році колонія отримала контракт від Управління ФСВП у Володимирській області на постачання чоловічих сорочок, трусів і кальсонів, повідомило видання у вівторок, 2 березня.

За його даними, сума контракту на постачання 4 тисяч трусів, кальсонів і 1,6 тисячі чоловічих сорочок склала 821 тисячу рублів (10 тисяч доларів - ред.). Придбати вироблені в колоніях Володимирській області речі можна не тільки за держконтрактом.

На сайті регіонального УФСВП можна знайти каталог з сувенірами, взуттям та одягом, які виробляються місцевими ув'язненими.

В кінці лютого стало відомо, що Навальний доставлений у виправну колонію в Покрові.

Суд Москви визнав законним рішення Симоновського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний.

Крім того, російському опозиціонеру Олексію Навальному винесли вирок у ще одній справі.

Нагадаємо, Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон уважно стежить за розвитком подій у справі Навального.

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