Нав'язували паспорти РФ українцям. Чотирьом жителькам Херсона повідомлено про підозру

За даними слідства, підозрювані пішли на співпрацю із ворогом.

Зокрема, троє з них обійняли посади так званих "специалистов отдела паспортно-визовой службы Управления Федеральной миграционной службы ГУ МВД Херсонской области". Четверта - у Корабельному міському відділі так ж посаду псевдоправоохоронного органу.

Вони виконували накази росіян та фактично сприяли примусовій "паспортизації" місцевого населення. Вони забезпечували видачу адресних довідок, займались перекладом паспортів громадян України та інших документів українського зразка російською мовою для подальшого отримання паспорта РФ.

Насильницька "паспортизація" РФ на окупованих територіях України

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Також повідомлялось, що окупанти з 2024 року планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування як іноземців. Тобто, українці в себе будуть позбавлені можливості отримувати медичні послуги крім екстреної допомоги.

Нещодавно у ЦНС розповідали, що росіяни продовжують політику примусової паспортизації населення на окупованих територіях. Зараз місцевим з українськими паспортами загрожують масові звільнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.