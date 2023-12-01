Навязывали паспорта РФ украинцам. Четверым жителям Херсона сообщено о подозрении

По данным следствия, подозреваемые пошли на сотрудничество с врагом.

В частности, три из них заняли должности так называемых "специалистов отдела паспортно-визовой службы Управления Федеральной миграционной службы ГУ МВД Херсонской области". Четвертая - в Корабельном городском отделе также должность псевдоправоохранительного органа.

Они выполняли приказы россиян и фактически способствовали принудительной паспортизации местного населения. Они обеспечивали выдачу адресных справок, занимались переводом паспортов граждан Украины и других документов украинского образца на русский язык для дальнейшего получения паспорта РФ.

Насильственная "паспортизация" РФ на оккупированных территориях Украины

После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, в том числе детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Также сообщалось, что оккупанты с 2024 года планируют обслуживать в больницах украинцев на временно оккупированных территориях, не имеющих медстрахования как иностранцев. То есть украинцы у себя будут лишены возможности получать медицинские услуги кроме экстренной помощи.

Недавно в ЦНС рассказывали, что россияне продолжают политику принудительной паспортизации населения на оккупированных территориях. Сейчас местным с украинскими паспортами грозят массовые увольнения.

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