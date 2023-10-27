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Науседа про підтримку України: повинні шукати військову допомогу та допомогти не зникнути як країні

П'ятниця 27 жовтня 2023 16:39
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Науседа про підтримку України: повинні шукати військову допомогу та допомогти не зникнути як країні Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Литви Гітанас Науседа не сумнівається, що країни-члени Європейського союзу домовляться про фінансову підтримку України, про яку зараз ідеться, і вона буде надана. При цьому блок має допомогти Україні не зникнути як державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Не дивлячись на всі виклики на Близькому Сході, ми повинні шукати не тільки військову допомогу, а й допомогти Україні не розвалитися як економіці, не розвалитися як державі, що неможливо без фінансових вливань", - заявив Науседа.

За його словами, наразі європейські лідери не домовилися про те, звідки мають бути взяті гроші для створення фонду підтримки України.

"Але треба визнати, що ми ще не домовилися в принципі про джерела, з яких ми будемо генерувати ці гроші. І є зіткнення думок, що це має бути зроблено шляхом перерозподілу коштів, або, іншими словами, за рахунок скорочення коштів за іншими напрямками, або за рахунок наших власних нових ресурсів", - сказав Науседа.

При цьому президент Литви не сумнівається, що Україна отримає підтримку від європейських країн після завершення дискусій про фінансові ресурси.

"Дискусії триватимуть, насамперед щодо джерел і структури самого бюджету, але чим би вони не закінчилися, я вважаю, що немає жодних сумнівів у тому, що Україні буде надано фінансову підтримку", - сказав він.

Фонд підтримки України

Єврокомісія запропонувала створити новий інструмент для України в рамках бюджету ЄС, що включає гранти, позички та гарантії для покриття частини поточних видатків України та фінансування термінових проектів реконструкції.

Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 р. та покриє 45% дефіциту держбюджету України на цей період. Планується створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.

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