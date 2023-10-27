Науседа о поддержке Украины: должны искать военную помощь и помочь не исчезнуть как стране

Президент Литвы Гитанас Науседа не сомневается, что страны-члены Европейского союза договорятся о финансовой поддержке Украины, о которой сейчас идет речь, и она будет оказана. При этом блок должен помочь Украине не исчезнуть как государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Несмотря на все вызовы на Ближнем Востоке, мы должны искать не только военную помощь, но и помочь Украине не развалиться как экономике, не развалиться как государству, что невозможно без финансовых вливаний", - заявил Науседа.

По его словам, в настоящее время европейские лидеры не договорились о том, откуда должны быть взяты деньги для создания фонда поддержки Украины.

"Но надо признать, что мы еще не договорились в принципе об источниках, из которых мы будем генерировать эти деньги. И есть столкновение мнений, что это должно быть сделано путем перераспределения средств, или, другими словами, за счет сокращения средств по другим направлениям, или за счет наших собственных новых ресурсов", - сказал Науседа.

При этом президент Литвы не сомневается, что Украина получит поддержку от европейских стран после завершения дискуссий о финансовых ресурсах.

"Дискуссии будут продолжаться, прежде всего по источникам и структуре самого бюджета, но чем бы они ни закончились, я считаю, что нет никаких сомнений в том, что Украине будет оказана финансовая поддержка", - сказал он.

Фонд поддержки Украины

Еврокомиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета ЕС, включающий гранты, ссуды и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции.

Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 г. и покроет 45% дефицита госбюджета Украины на этот период. Планируется создание Украинского фонда объемом 50 млрд евро.

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