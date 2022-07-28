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Науседа вручил Зеленскому высшую награду Литвы (видео)

Фото: Науседа вручил Зеленскому высшую награду Литвы (lrytas.lt)
Автор: Руслан Гаращенко

Под аплодисменты Верховной Рады президент Литвы Гитанас Науседа вручил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленского высшую награду Литовской Республики - Орден Витовта Великого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

Президент Литвы заявил, что эта награда принадлежит Зеленскому и всему украинскому народу.

Отметим, что высший государственной наградой Литовской Республики является Орден Витовта Великого с золотой цепью. Его могут вручать литовскому или иностранным главам государств, а также гражданам за особые заслуги перед Литовским государством.

Нардеп Гончаренко показал, как выглядит награда, которую вручили Зеленскому.

Напомним, ранее президента Украины наградили премией Уинстона Черчилля за лидерство Международного общества Уинстона Черчилля.

Кроме того, украинский народ отметили наградой Нидерландской независимости. От имени украинцев ее получил посол Украины в Нидерландах Максим Кононенко.

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