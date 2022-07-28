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Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви (відео)

Фото: Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви (lrytas.lt)
Автор: Руслан Гаращенко

Під оплески Верховної ради президент Литви Гітанас Науседа вручив своєму українському колезі Володимиру Зеленському найвищу нагороду Литовської Республіки - Орден Вітовта Великого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

Президент Литви заявив, що ця нагорода належить Зеленському і всьому українському народу.

Зазначимо, що найвищою державною нагородою Литовської Республіки є Орден Вітовта Великого із золотим ланцюгом. Його можуть вручати литовському або іноземним главам держав, а також громадянам за особливі заслуги перед Литовською державою.

Нардеп Гончаренко показав, як виглядає нагорода, яку вручили Зеленському.

Нагадаємо, раніше президента України нагородили премією Вінстона Черчілля за лідерство Міжнародного товариства Вінстона Черчілля.

Крім того, український народ відзначили нагородою Нідерландської незалежності. Від імені українців її отримав посол України в Нідерландах Максим Кононенко.

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