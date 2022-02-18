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Науседа о войсках РФ возле Украины: нужны Путину для лучшей позиции на переговорах с Западом

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Вильнюс, Пятница 18 февраля 2022 14:43
Науседа о войсках РФ возле Украины: нужны Путину для лучшей позиции на переговорах с Западом Фото: президент Литвы Гинатас Науседа (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Литвы Гинатас Науседа назвал причину скопления войск РФ возле Украины. По его словам, они нужны президенту РФ Владимиру Путину для лучшей позиции на переговорах с Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Delfi.

Президент Литвы заявил, что Россия, сосредоточившая свои силы вблизи Украины, стремится сохранить открытыми позиции как военного давления, так и дипломатического диалога.

"Я вижу концентрацию сил, и обе альтернативы открыты. Вероятно, это является причиной или основанием для того, чтобы Владимир Путин получил лучшую, более сильную позицию на переговорах, чтобы поддерживать диалог с Западом", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон пока мало продвигаются по вопросам "гарантий безопасности".

Отметим, МИД Российской Федерации опубликовало свою реакцию на ответ США по так называемым "гарантиям безопасности".

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