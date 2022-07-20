Науседа закликав до посилення санкцій проти РФ: повинні бути ефективними і неминучими

Президент Литви Гітанас Науседа закликав до посилення санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Обмеження повинні посилити вплив на російську економіку, фінансовий сектор і військово-промисловий потенціал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Литовський президент підкреслив, що санкції проти Росії повинні відсікти Москву від глобальних ланцюжків поставок і технологічного прогресу. "Санкції повинні бути болючими, ефективними і неминучими", - заявив Науседа. Глава Литовської держави наголосив на необхідності співпраці з третіми країнами для запобігання обходу санкцій. Він заявив, що лідерство Єврокомісії в цьому питанні має вирішальне значення.