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Науседа закликав до посилення санкцій проти РФ: повинні бути ефективними і неминучими

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Вільнюс, Середа 20 липня 2022 15:52
Науседа закликав до посилення санкцій проти РФ: повинні бути ефективними і неминучими Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Литви Гітанас Науседа закликав до посилення санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Обмеження повинні посилити вплив на російську економіку, фінансовий сектор і військово-промисловий потенціал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Литовський президент підкреслив, що санкції проти Росії повинні відсікти Москву від глобальних ланцюжків поставок і технологічного прогресу.

"Санкції повинні бути болючими, ефективними і неминучими", - заявив Науседа.

Глава Литовської держави наголосив на необхідності співпраці з третіми країнами для запобігання обходу санкцій. Він заявив, що лідерство Єврокомісії в цьому питанні має вирішальне значення.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Євросоюз погодив санкції проти 48 фізичних осіб з Росії.

Раніше стало відомо, що в санкційний список потраплять мер Москви Сергій Собянін, актори Сергій Безруков і Володимир Машков, а також лідер байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов.

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