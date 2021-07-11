UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Науседа о мигрантах: мы не дадим Лукашенко использовать их как оружие

Автор: РБК-Украина

Президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что Литва не позволит белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве оружия. Он добавил, что Польша обещает помочь Литве обуздать нелегальную миграцию на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия", - заявил Науседа.

Он добавил, что благодаря Европейскому агентству пограничной и береговой охраны Frontex из Польши должен прибыть вертолет для наблюдения за ситуацией на литовско-белорусской границе.

Напомним, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Также президент Литвы обратился за помощью к Турции для идентификации нелегалов, поскольку они прибывают в Беларусь турецкими авиалиниями.

Кроме того, Науседа призвал главу Польши Анджея Дуду помочь с наплывом мигрантов из Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоЛитваМигранты