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Президент Литвы призвал Польшу помочь с наплывом мигрантов из Беларуси

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Воскресенье 11 июля 2021 21:55
Президент Литвы призвал Польшу помочь с наплывом мигрантов из Беларуси Фото: президент Литвы Гинатас Науседа (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал главу Польши Анджея Дуду помочь с наплывом мигрантов из Беларуси. Литовский президент заявил о необходимости совместных усилий по разрешению миграционного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Литвы.

"Сотрудничество между Литвой и Польшей уходит корнями вглубь веков. Мы являемся естественными союзниками в области безопасности и обороны. Только совместными усилиями мы можем обеспечить безопасность в регионе", - заявил Науседа.

Науседа подчеркнул необходимость незамедлительного решения проблемы укрепления восточной границы ЕС путем эффективного предотвращения потоков нелегальной миграции из Беларуси.

По словам Науседы, Литва и Польша только совместными усилиями могут обеспечить безопасность в регионе.

Напомним, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Также президент Литвы обратился за помощью к Турции для идентификации нелегалов, поскольку они прибывают в Беларусь турецкими авиалиниями.

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