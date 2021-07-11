Президент Литвы призвал Польшу помочь с наплывом мигрантов из Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал главу Польши Анджея Дуду помочь с наплывом мигрантов из Беларуси. Литовский президент заявил о необходимости совместных усилий по разрешению миграционного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Литвы .

"Сотрудничество между Литвой и Польшей уходит корнями вглубь веков. Мы являемся естественными союзниками в области безопасности и обороны. Только совместными усилиями мы можем обеспечить безопасность в регионе", - заявил Науседа.

Науседа подчеркнул необходимость незамедлительного решения проблемы укрепления восточной границы ЕС путем эффективного предотвращения потоков нелегальной миграции из Беларуси.

По словам Науседы, Литва и Польша только совместными усилиями могут обеспечить безопасность в регионе.