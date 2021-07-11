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Науседа о мигрантах: мы не дадим Лукашенко использовать их как оружие

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Литва, Воскресенье 11 июля 2021 23:02
Науседа о мигрантах: мы не дадим Лукашенко использовать их как оружие Фото: президент Литвы Гинатас Науседа (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что Литва не позволит белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве оружия. Он добавил, что Польша обещает помочь Литве обуздать нелегальную миграцию на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия", - заявил Науседа.

Он добавил, что благодаря Европейскому агентству пограничной и береговой охраны Frontex из Польши должен прибыть вертолет для наблюдения за ситуацией на литовско-белорусской границе.

Напомним, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Также президент Литвы обратился за помощью к Турции для идентификации нелегалов, поскольку они прибывают в Беларусь турецкими авиалиниями.

Кроме того, Науседа призвал главу Польши Анджея Дуду помочь с наплывом мигрантов из Беларуси.

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