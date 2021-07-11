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Науседа про мігрантів: ми не дамо Лукашенку використовувати їх як зброю

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Литва, Неділя 11 липня 2021 23:02
Науседа про мігрантів: ми не дамо Лукашенку використовувати їх як зброю Фото: президент Литви Гінатас Науседа (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Литви Гінатас Науседа заявив, що Литва не дозволить білоруському режиму використовувати мігрантів як зброю. Він додав, що Польща обіцяє допомогти Литві приборкати нелегальну міграцію на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Ми не дозволимо білоруському режиму використовувати мігрантів як політичну зброю", - заявив Науседа.

Він додав, що завдяки Європейському агентству прикордонної та берегової охорони Frontex з Польщі повинен прибути вертоліт для спостереження за ситуацією на литовсько-білоруському кордоні.

Нагадаємо, Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

Також президент Литви звернувся за допомогою до Туреччини для ідентифікації нелегалів, оскільки вони прибувають до Білорусі турецькими авіалініями.

Крім того, Науседа закликав главу Польщі Анджея Дуду допомогти з напливом мігрантів з Білорусі.

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