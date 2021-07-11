Науседа про мігрантів: ми не дамо Лукашенку використовувати їх як зброю
Президент Литви Гінатас Науседа заявив, що Литва не дозволить білоруському режиму використовувати мігрантів як зброю. Він додав, що Польща обіцяє допомогти Литві приборкати нелегальну міграцію на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Ми не дозволимо білоруському режиму використовувати мігрантів як політичну зброю", - заявив Науседа.
Він додав, що завдяки Європейському агентству прикордонної та берегової охорони Frontex з Польщі повинен прибути вертоліт для спостереження за ситуацією на литовсько-білоруському кордоні.
Нагадаємо, Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.
Також президент Литви звернувся за допомогою до Туреччини для ідентифікації нелегалів, оскільки вони прибувають до Білорусі турецькими авіалініями.
Крім того, Науседа закликав главу Польщі Анджея Дуду допомогти з напливом мігрантів з Білорусі.