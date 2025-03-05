Науседа допустив, що ставлення Трампа до України покращиться найближчим часом

Сварка Трампа і Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 лютого, відвідував Вашингтон. Він зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Під час спілкування з журналістами між лідерами почалася суперечка. Трамп зробив кілька різких заяв на адресу Зеленського і стверджував, що без допомоги США Україна "не протримається і двох тижнів".

Через сварку між Зеленським і Трампом їхня зустріч закінчилася достроково. Уже вчора, 4 березня, стало відомо, що США припинили надання Україні військової допомоги.

При цьому сьогодні, 5 березня, виявилося, що Україна перестала отримувати розвідувальні дані від США.

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