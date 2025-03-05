Науседа допустил, что отношение Трампа к Украине улучшится в ближайшее время

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "делает все возможное", чтобы отбросить эмоции после ссоры с президентом США Дональдом Трампом.

По словам президента Литвы, глава украинского государства "очень конструктивно" работает с властями США.

"Это подтверждается не только письмом (Зеленского к Трампу - ред.), но и очень интенсивными контактами - не обязательно на уровне президента, но и с другими чиновниками администрации США, - которые заставляют меня верить, что отношение команды президента Дональда Трампа к Украине изменится к лучшему в ближайшее время", - добавил Науседа.