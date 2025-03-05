Науседа допустил, что отношение Трампа к Украине улучшится в ближайшее время

Отношение президента США Дональда Трампа к Украине может улучшиться уже в ближайшее время. Между Украиной и США продолжаются интенсивные контакты.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "делает все возможное", чтобы отбросить эмоции после ссоры с президентом США Дональдом Трампом.
По словам президента Литвы, глава украинского государства "очень конструктивно" работает с властями США.
"Это подтверждается не только письмом (Зеленского к Трампу - ред.), но и очень интенсивными контактами - не обязательно на уровне президента, но и с другими чиновниками администрации США, - которые заставляют меня верить, что отношение команды президента Дональда Трампа к Украине изменится к лучшему в ближайшее время", - добавил Науседа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 февраля, посещал Вашингтон. Он встречался с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Во время общения с журналистами между лидерами начался спор. Трамп сделал несколько резких заявлений в адрес Зеленского и утверждал, что без помощи США Украина "не продержится и двух недель".
По причине ссоры между Зеленским и Трампом их встреча закончилась досрочно. Уже вчера, 4 марта, стало известно, что США прекратили предоставление Украине военной помощи.
При этом сегодня, 5 марта, обнаружилось, что Украина перестала получать разведывательные данные от США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.