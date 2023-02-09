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Науседа допустив початок переговорів про вступ України в ЄС наприкінці року

Фото: Гітанас Науседа, президент Литви (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Литви Гітанас Науседа допустив початок переговорів про вступ України до ЄС наприкінці 2023 року. Однак, для цього необхідно виконати кандидатські реформи до осені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Литви Гітанаса Науседа під час розмови з журналістами в Брюсселі.

Як відзначив Науседа, важливо надіслати певні сигнали Україні й Росії, а щодо Києва - ухвалювати рішення стосовно переговорів про вступ.

"Я дуже сподіваюсь, що Україна, яка дуже успішно імплементує реформи, рекомендовані Європейською комісією, буде спроможна отримати фінальні висновки у жовтні, і, можливо, Європейська рада зможе негайно ухвалити позитивне рішення наприкінці цього року", - додав президент Литви.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, немає чітких тимчасових рамок, яких потрібно досягти, щоб вступити до ЄС. Бо для кожної країни вони є різними.

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