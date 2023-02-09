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Науседа допустил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в конце года

Фото: Гитанас Науседа, президент Литвы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Литвы Гитанас Науседа допустил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в конце 2023 года. Однако для этого необходимо выполнить кандидатские реформы до осени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Литвы Гитанаса Науседа во время беседы с журналистами в Брюсселе.

Как отметил Науседа, важно послать определенные сигналы Украине и России, а в отношении Киева - принимать решение о переговорах о вступлении.

"Я очень надеюсь, что Украина, которая очень успешно имплементирует реформы, рекомендованные Европейской комиссией, сможет получить финальные выводы в октябре, и, возможно, Европейский совет сможет немедленно принять положительное решение в конце этого года", - добавил президент Литвы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, нет четких временных рамок, которых нужно достичь, чтобы вступить в ЕС. Потому что для каждой страны они разные.

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