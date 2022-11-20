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У науку іншим. У Росії почали демонстративно затримувати відмовників

Ілюстративне фото: у Росії почали демонстративно затримувати відмовників (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії затримують солдатів, котрі відмовляються воювати проти України. У мережі з'явилося відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

За даними видання, ряд Telegram-каналів оприлюднили відео, на якому можна помітити, як кількох військових по черзі викликають до слідчого під час шикування на плацу. Судячи з ролика, прізвища солдатів - Селіванов і Дегтярьов.

Слідчий публічно оголошує про затримання військових, оскільки проти них порушили кримінальну справу щодо невиконання наказу. За це їм загрожує позбавлення волі на строк від двох до трьох років. Після цього конвой проводить затримання.

При цьому російський адвокат Максим Гребенюк наголошує, що жодної потреби у затриманні солдатів на території військової частини не було, а такий жест носив "демонстративний характер" і був зроблений "у науку іншим".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російських солдатів, яких насильно утримували в таборі на Луганщині через відмову воювати проти України, перевезли в нове місце.

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