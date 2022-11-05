ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни розігнали табір для "відмовників" у Луганській області, - ЗМІ

Новость на русском →
Субота 05 листопада 2022 15:44
Росіяни розігнали табір для "відмовників" у Луганській області, - ЗМІ Ілюстративне фото: окупанти розігнали табір для "відмовників" у Луганській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російських солдат, яких насильно утримували в таборі в Луганській області через відмову воювати проти України, перевезли в нове місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

За інформацією видання, тих, хто відмовився воювати, тепер утримують у новому підвалі-таборі, точне місце розташування якого невідоме. Російські командири загрожують їм розстрілом.

"3 листопада всі хлопці зателефонували рідним, сказали, що їм повідомили про те, що за ними зараз приїдуть і відвезуть їх додому, після чого годин за п'ять мені зателефонував чоловік і сказав, що їх обдурили. Погрузили їх у машину і сказали: "Або на передок, або у підвал". Вони сказали, що воювати не підуть. Їм сказали: "Отже, будете в ямі сидіти", - наводить видання слова дружини мобілізованого росіянина, який у жовтні перебував на території колишньої в'язниці у Перевальському районі Луганської області.

При цьому дружина ще одного солдата розповіла, що чоловіків, яких утримують у підвалі, повністю роздягали, щоб відібрати у них телефони.

"Мій чоловік і ще 80 людей, сидять у підвалі, їх розділи догола, щоб забрати телефони, одна людина зберегла телефон дивом. Їх били. Годують дуже погано. Примушують як м'ясо йти на передову, але хлопці відмовляються. Усі написали рапорти про відмову", - додає вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними "Медіазони", російських військовослужбовців із Бурятії, які відмовилися воювати в Україні, відправляють до слідчого ізолятора під тимчасово окупованим Луганськом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ Війна Росії проти України Мобілізація в Росії
NEWS
Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв
Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України