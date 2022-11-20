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В назидание другим. В России начали демонстративно задерживать отказников

Иллюстративное фото: в России начали демонстративно задерживать отказников (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России задерживают солдат, которые отказываются воевать против Украины. В сети появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

По данным издания, ряд Telegram-каналов обнародовали видео, на котором можно заметить, как нескольких военных по очереди вызывают к следователю в ходе построения на плацу. Судя по ролику, фамилии солдат - Селиванов и Дегтярев.

Следователь публично объявляет о задержании военных, поскольку против них возбудили уголовное дело о неисполнении приказа. За это им грозит лишение свободы на срок от двух до трех лет. После этого конвой проводит задержание.

При этом российский адвокат Максим Гребенюк подчеркивает, что никакой необходимости в задержании солдат на территории воинской части не было, а такой жест носил "демонстративный характер" и был сделан "в назидание другим".

Напомним, ранее стало известно, что российских солдат, которых насильно удерживали в лагере в Луганской области из-за отказа воевать против Украины, перевезли в новое место.

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