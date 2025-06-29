Наукові розробки, мобілізація і не тільки: Путін закрив ще більше даних про РФ

Глава Кремля Володимир Путін розширив коло інформації, яка підпадає під дію російського закону про державну таємницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з указом, опублікованим на сайті уряду РФ, тепер подробиці про зовнішню політику Росії, міжнародну торгівлю та економічну політику, наукові розробки та підготовку до військової можливої мобілізації - можуть бути класифіковані як секретні, якщо їхнє розкриття вважається таким, що завдає шкоди нацбезпеці.
Видання також наводить думку Андрія Солдатова, експерта з російських служб безпеки.
"Це знищення експертизи російської економіки, заснованої на фактах і статистиці, і призведе до ще більших репресій", - сказав він.
Водночас експерт вважає, що засекречування інформації про мобілізацію, імовірно, було реакцією на атаки українських дронів, оскільки це засекречування таких даних, як бункери і підземні плани переміщення уряду. Він вважає, що, найімовірніше, не йдеться про підготовку до нового призову військ.
Bloomberg зазначило, що РФ уже припинила публікацію багатьох статистичних даних від початку війни, включно з ключовими бюджетними даними та офіційними цифрами видобутку нафти. Крім того, інформація про втрати армії РФ теж є секретною.
Нагадаємо, кілька тижнів тому Путін провів нараду з Радбезом, щоб посилити військову пропаганду серед молоді. Згідно зі звітом ISW, Кремль активно використовує патріотичні програми для підготовки до затяжної війни.
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