Готує РФ до затяжної війни: в ISW проаналізували заяви Путіна на Радбезі

Путін провів нараду з Радбезом, щоб посилити військову пропаганду серед молоді. Кремль активно використовує патріотичні програми для підготовки до війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Диктатор Росії Володимир Путін демонструє спробу балансувати між російським етнонаціоналізмом та риторикою про "єдність народів", аби водночас розпалювати антизахідні настрої й готувати суспільство до затяжної війни.

Путін провів засідання Ради безпеки РФ, де наголосив на ролі молодіжних проєктів - таких як "Юнармія" та "Рух перших" у вихованні військового патріотизму.

ISW наголошує, що диктатор намагається поєднати російський етнічний націоналізм із мультинаціональною риторикою, щоб не допустити дестабілізації в багатоетнічній державі. Попри заяви про "єдність", Кремль системно посилює антизахідні настрої та готує молодь до можливої війни не лише проти України, а й проти НАТО.

На думку аналітиків, Путін змушений одночасно заспокоювати ультраправі націоналістичні кола одну з ключових груп підтримки та покладатися на мігрантів і національні меншини для компенсації демографічної та військової кризи в країні.

ISW оцінює, що Росія поступово перетворює освітню систему та молодіжну політику на інструмент військової мобілізації. Це може свідчити про підготовку Кремля до довготривалої війни з Заходом і про намір посилити контроль над майбутніми поколіннями.

Пропаганда Кремля

У той же час Кремль не згортає антизахідну пропаганду. ISW вважає, що влада РФ свідомо нарощує мілітаризацію молоді через лекції солдатів у школах та пропаганду в окупованих регіонах України.

Антизахідна ідеологія та воєнізоване виховання молоді стали ключовими інструментами Путіна в мобілізації суспільства перед можливою ескалацією війни з Україною та конфліктом із НАТО.

Водночас Кремль змушений лавірувати між етнічним націоналізмом і ризиком фрагментації багатонаціональної РФ.