Научные разработки, мобилизация и не только: Путин закрыл еще больше данных об РФ

Согласно указу, опубликованном на сайте правительства РФ, теперь подробности о внешней политике России, международной торговли и экономической политики, научных разработок и подготовки к военной возможной мобилизации - могут быть классифицированы как секретные, если их раскрытие считается таковым, что наносит ущерб нацбезопасности.

Издание также приводит мнение Андрея Солдатова, эксперта по российским службам безопасности.

"Это уничтожение экспертизы российской экономики, основанной на фактах и статистике, и приведет к еще большим репрессиям", - сказал он.

В то же время эксперт считает, что засекречивание информации о мобилизации, вероятно, было реакцией на атаки украинских дронов, поскольку это засекречивание таких данных, как бункеры и подземные планы перемещения правительства. Он полагает, что речь, скорее всего, не идет о подготовке к новому призыву войск.

Bloomberg отметило, что РФ уже прекратила публикацию многих статистических данные с начала войны, включая ключевые бюджетные данные и официальные цифры добычи нефти. Кроме того, информация о потерях армии РФ тоже является секретной.