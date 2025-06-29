Наукові розробки, мобілізація і не тільки: Путін закрив ще більше даних про РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з указом, опублікованим на сайті уряду РФ, тепер подробиці про зовнішню політику Росії, міжнародну торгівлю та економічну політику, наукові розробки та підготовку до військової можливої мобілізації - можуть бути класифіковані як секретні, якщо їхнє розкриття вважається таким, що завдає шкоди нацбезпеці.

Видання також наводить думку Андрія Солдатова, експерта з російських служб безпеки.

"Це знищення експертизи російської економіки, заснованої на фактах і статистиці, і призведе до ще більших репресій", - сказав він.

Водночас експерт вважає, що засекречування інформації про мобілізацію, імовірно, було реакцією на атаки українських дронів, оскільки це засекречування таких даних, як бункери і підземні плани переміщення уряду. Він вважає, що, найімовірніше, не йдеться про підготовку до нового призову військ.

Bloomberg зазначило, що РФ уже припинила публікацію багатьох статистичних даних від початку війни, включно з ключовими бюджетними даними та офіційними цифрами видобутку нафти. Крім того, інформація про втрати армії РФ теж є секретною.