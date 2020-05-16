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Наука в Украине должна иметь стратегию развития, - Светличная

Новости » Политика     16.05.2020 - 13:21
Наука в Украине должна иметь стратегию развития, - Светличная
Фото: Юлия Светличная (facebook.com)

По мнению нардепа, вопрос не только в недостаточном финансировании

Науку нужно сделать не просто гордостью прошлого, а уверенным завтра. Об этом заявила народный депутат Украины Юлия Светличная в своем поздравления ко Дню науки, передает РБК-Украина.

По мнению нардепа, вопрос не только в недостаточном финансировании.

"Вопрос - в отсутствии стратегии развития украинской науки. Вопрос в том, что мы не слышим своих ученых, а именно их мнение должно быть решающим. Мы должны сделать науку не просто гордостью прошлого, а уверенным завтра. Государство должно гордиться и ценить то, что ценит весь мир. И мы обязательно сделаем это вместе", - сказала Светличная.

По ее мнению, для решения многих проблем в Украине не нужно далеко идти - нужно просто поддержать своих ученых.

"В Украине много проблем. Иногда их действительно трудно решить. И мы обращаемся к разным странам мира для того, чтобы найти хорошую идею или гениальное изобретение. А потом узнаем, что авторами этих идей или изобретений являются украинцы. Оказывается, не нужно далеко идти - нужно просто поддержать своих ученых", - считает Светличная.

Напомним, ранее Юлия Светличная заявила, что для решения проблем многодетных семей необходима комплексная программа по улучшению их социальной защиты.

Автор: Виталий Мельник

Теги Новости Украины наукаЮлия Светличная
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