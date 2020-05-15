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Светличная предлагает разработать программу по улучшению соцзащиты многодетных семей

Новости » Политика     15.05.2020 - 19:21
Светличная предлагает разработать программу по улучшению соцзащиты многодетных семей
Фото: Юлия Светличная (facebook.com)

По ее словам, главное для семей - быть услышанными государством

Для решения проблем многодетных семей необходима комплексная программа по улучшению их социальной защиты. Об этом написала народный депутат Юлия Светличная на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Все проблемы известны. Нужны доступные жилищные программы, льготное налоговое бремя для родителей-предпринимателей, достойное пенсионное обеспечение для женщин, которые имеют статус матерей-героинь. Необходима комплексная программа по улучшению социальной защиты многодетных семей", - написала Светличная.

По ее словам, главное для семей - быть услышанными государством. "Договорились действовать вместе", - подытожила Светличная.

Напомним, ранее Юлия Светличная призвала не играть в политические игры вокруг поддержке врачей и подчеркнула, что была одним из депутатов, кто требовал как можно скорее принять законы по поддержке медиков.

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины семьяЮлия Светличная
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