НАУ: в Украине нет предпосылок для ограничения импорта нефтепродуктов

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) обеспокоена очередными попытками нефтеперерабатывающих компаний изменить рынок нефтепродуктов путем надуманного антисубсидиарного расследования и введения пошлин, что неизбежно нанесет удар по потребителям, по участникам рынка и энергетической безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В Ассоциации категорически опровергают заявления НПЗ о наличии каких-либо неконкурентных ценовых преимуществ со стороны поставщиков российского дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом свидетельствуют следующие данные: таможенные цены на российское дизтопливо в 2017-2019 годах были выше котировки российского дизтоплива в Средиземноморье: в 2017 году на $16/т, в 2018 - на $22/т, в 2019 - на $27/т. Таким образом, стоимость российских поставок в Украину была выше мировых цен.

С 1 августа 2019 было введена специальная пошлина на российское дизтопливо, поставляемое по трубопроводам, в результате чего доля российского импорта во втором полугодии 2019 снизилась до 28% рынка по сравнению с 44% в первом полугодии. При этом доля украинских производителей осталась на отметке 11%, как и в 2017-2018 годах.

"Введение пошлины в 2019 году не уменьшило импорт в целом, произошло перераспределение между другими источниками, а цены выросли у всех - и иностранных, и внутренних поставщиков. Аналогичная ситуация произойдет и в случае реализации инициатив НПЗ, только рост будет еще более существенным", - заявила президент НАУ Неля Привалова.

По ее словам, поскольку предлагаемые НПЗ ставки пошлины довольно значительные - от 8,46% (по данным сайта ПАО "Укртатнафта") до примерно 25% (по данным СМИ) - сдержать рост цен для потребителей не удастся.

"Если будет принято решение ввести временные меры на период расследования, это спровоцирует панику и рост цен будет незамедлительным. Мы сразу же потеряем сбалансированный рынок с трендом на снижение цен, который есть сегодня, в том числе и благодаря усилиям правительства", - говорит президент НАУ.

В НАУ считают, что НПЗ неправильно диагностировали источник своих проблем и, соответственно, выбрали неверный путь их решения.

"Главная проблема НПЗ - это несоответствие номенклатуры производства структуре потребления нефтепродуктов в Украине. Неестественно увеличен рынок сжиженного газа за последние годы "съел" рынок бензинов. Пошлины это не исправят, они только поднимут цены для граждан и промышленности, создав огромную финансовую нагрузку на экономику", - говорит Привалова.

НАУ считает, что в сложившейся ситуации необходимы другие шаги: просмотр налоговой нагрузки по оси бензин - сжиженный газ, а также обильные инвестиции в модернизацию производства, направленные в том числе на увеличение глубины переработки сырья.

В свою очередь, Нефтегазовая ассоциация Украины выразила готовность поддержать конструктивные инициативы владельцев перерабатывающих предприятий.

"Свободный конкурентный рынок без каких-либо искусственных ограничений (пошлины, квоты и т.д.) является залогом энергетической безопасности страны, лучшей цены для потребителей и мотиватором для инновационного развития производителей", - подытожили в компании.