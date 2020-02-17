НАУ: в Україні немає передумов для обмеження імпорту нафтопродуктів

Нафтогазова асоціація України (НАУ) стурбована черговими спробам нафтопереробних компаній змінити ринок нафтопродуктів шляхом антісубсидійного розслідування і введення мита, що неминуче завдасть удар по споживачах, учасниках ринку та енергетичній безпеці України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

В Асоціації категорично спростовують заяви НПЗ (нафтопереробні заводи, - ред.) про наявність будь-яких неконкурентних цінових переваг з боку постачальників російського дизельного палива і скрапленого газу.

"Про це свідчать наступні дані: митні ціни на російське дизпаливо в 2017-2019 роках були вище котирування російського дизпалива в Середземномор'ї: у 2017 році на $ 16/т, в 2018 - на $ 22/т, в 2019 - на $ 27/т. Таким чином, вартість російських поставок в Україну була вищою за світові ціни", - додають в прес-службі.

Нагадаємо, з 1 серпня 2019 року було введено спеціальне мито на російське дизпаливо, що поставляється по трубопроводах, в результаті чого частка російського імпорту в другому півріччі 2019 знизилася до 28% ринку у порівнянні з 44% в першому півріччі. При цьому частка українських виробників залишилася на позначці 11%, як і в 2017-2018 роках.

"Введення мита в 2019 році не зменшило імпорт в цілому, відбувся перерозподіл між іншими джерелами, а ціни виросли у всіх - і іноземних, і внутрішніх постачальників. Аналогічна ситуація станеться і в разі реалізації ініціатив НПЗ, тільки зростання буде ще більш істотним", - заявила президент НАУ Неля Привалова.

За її словами, оскільки запропоновані НПЗ ставки мита досить значущі - від 8,46% (за даними сайту ПАТ "Укртатнафта") до приблизно 25% (за даними ЗМІ) - стримати зростання цін для споживачів не вдасться.

"Якщо буде прийнято рішення ввести тимчасові заходи на період розслідування, це спровокує паніку і зростання цін буде негайним. Ми відразу ж втратимо збалансований ринок з трендом на зниження цін, який є сьогодні, в тому числі і завдяки зусиллям уряду", - говорить президент НАУ .

У НАУ вважають, що НПЗ неправильно діагностували джерело своїх проблем і, відповідно, обрали невірний шлях їх вирішення.

"Головна проблема НПЗ - це невідповідність номенклатури виробництва структурі споживання нафтопродуктів в Україні. Неприродно збільшений ринок скрапленого газу за останні роки "з'їв" ринок бензинів. Мито - це не виправить, а тільки підніме ціни для громадян і промисловості, створивши величезне фінансове навантаження на економіку", - каже Привалова.

НАУ вважає, що в ситуації, що склалася необхідні інші кроки: перегляд податкового навантаження по осі бензин - зріджений газ, а також рясні інвестиції в модернізацію виробництва, спрямовані в тому числі на збільшення глибини переробки сировини.

У свою чергу, Нафтогазова асоціація України висловила готовність підтримати конструктивні ініціативи власників переробних підприємств.

"Вільний конкурентний ринок без будь-яких штучних обмежень (мита, квоти і т.д.) є запорукою енергетичної безпеки країни, кращої ціни для споживачів і мотиватором для інноваційного розвитку виробників", - подиторезюмували в компанії.

Як писало РБК-Україна, на думку експертів, введення мита на імпорт дизельного палива і зріджений газ російського виробництва викличе зростання цін, послабить конкуренцію на ринку і не вирішить проблем українських нафтопереробних підприємств.