В Нацсовете реформ поддержали временную администрацию УЗ

"Это как раз тот момент, когда нужно подняться над формализмом и действовать правильно и быстро. Иначе мы опять будем ходить по кругу с постоянно заложенным институциональным конфликтом между министром и главой железной дороги", - написал он.

По мнению Саакашвили, министр инфрастуктуры Александр Кубраков должен взять на себя ответственность за происходящее в компании.

"Железной дороге нужно принять болезненные и опасные, в том числе и для безопасности министра, решения, и их нужно принимать незамедлительно, иначе эта железная дорога в любой момент может просто остановиться", - добавил глава исполкома реформ.

Он добавляет, что УЗ не просто нужно сохранять, а развивать и строить новые линии.

"Украина станет важнейшей частью Восточно-Западного коридора, нам нужен скорый поезд в Одессу, и туда нужно доезжать не больше, чем за два часа, – тогда это имеет смысл. Нам нужен также скорый поезд на Мариуполь – в целях безопасности и стратегической важности этого очень решающего для Украины города", - подчеркнул Саакашвили.

Он напомнил, что у предприятия накопилось почти 36 млрд грн долгов, из которых 19 "пытаются отсудить "доброжелатели" Украины в пользу Донецкого филиала УЗ".

"Фактически, если срочно ничего не предпринять, – предприятию, на котором работает 250 000 человек, прямая дорога к банкротству", - уверен он.

По его мнению, именно поэтому президент Зеленский вмешался, и принял “очень стратегически верное решение - назначить временно исполняющим обязанности главы предприятия министра инфраструктуры”.

Саакашвили добавил, что во-первых, министр будет нести полную политическую ответственность за происходящее на предприятии - и это уже однозначно плюс.

"Во-вторых, действующий министр инфраструктуры Кубраков вызывает у меня глубокую симпатию, так как в отличие от многих своих коллег уже доказал на деле, что хочет и готов не говорить, а реализовывать реформы. Поэтому я поддерживаю решение РНБО вдвойне! Надеюсь, с этим решением у УЗ откроется второе дыхание. Желаю удачи команде министра Кубракова!" - резюмировал Саакашвили.