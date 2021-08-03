У Нацраді реформ підтримали тимчасову адміністрацію УЗ

"Це як раз той момент, коли потрібно піднятися над формалізмом і діяти правильно і швидко. Інакше ми знову будемо ходити по колу з постійно закладеним інституціональним конфліктом між міністром і главою залізниці", - написав він.

На думку Саакашвілі, міністр інфраструктури Олександр Кубрак повинен взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в компанії.

"Залізниці потрібно прийняти хворобливі і небезпечні, в тому числі і для безпеки міністра, рішення, і їх потрібно приймати негайно, інакше ця залізниця в будь-який момент може просто зупинитися", - додав голова виконкому реформ.

Він додає, що УЗ не просто потрібно зберігати, а розвивати і будувати нові лінії.

"Україна стане найважливішою частиною Східно-Західного коридору, нам потрібен швидкий поїзд до Одеси, і туди потрібно доїжджати максимум, ніж за дві години, - тоді це має сенс. Нам потрібен також швидкий поїзд на Маріуполь - в цілях безпеки і стратегічної важливості цього дуже вирішального для України міста", - підкреслив Саакашвілі.

Він нагадав, що у підприємства накопичилося майже 36 млрд грн боргів, з яких 19 "намагаються відсудити" доброзичливці "України на користь Донецької філії УЗ".

"Фактично, якщо терміново нічого не зробити, - підприємству, на якому працює 250 тис. людей, пряма дорога до банкрутства", - упевнений він.

На його думку, саме тому президент Зеленський втрутився, і прийняв "дуже стратегічно вірне рішення - призначити тимчасово виконуючим обов'язки голови підприємства міністра інфраструктури".

Саакашвілі додав, що по-перше, міністр буде нести повну політичну відповідальність за те, що відбувається на підприємстві - і це вже однозначно плюс.

"По-друге, чинний міністр інфраструктури Кубраков викликає у мене глибоку симпатію, так як на відміну від багатьох своїх колег вже довів на ділі, що хоче і готовий не говорити, а реалізовувати реформи. Тому я підтримую рішення РНБО подвійно! Сподіваюся, з цим рішенням у УЗ відкриється друге дихання. Бажаю удачі команді міністра Кубракова!" - резюмував Саакашвілі.