Нацсовет по вопросам ТВ и радио получит независимость: президент подписал закон

Согласно документу, глава страны имеет возможность создать конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность членства Нацсовета по своей квоте и назначить их своим указом.

"Также меняется порядок и увеличивается с двух до шести месяцев срок, в течение которого Верховная Рада назначает членов Нацсовета по своей квоте", - отмечается в тексте закона.

В частности, закон уточняет требования относительно статуса членства Нацсовета. Это касается:

срока проживания на территории Украины;

квалификации;

владение государственным языком.

"Также расширяется перечень обстоятельств, которые делают невозможным назначение лица членом Нацсовета", - сообщается в законопроекте.