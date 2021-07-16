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Нацрада з питань ТБ та радіо отримає незалежність: президент підписав закон

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення". Відповідний документ Верховна Рада ухвалила 17 червня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтернет-представництво президента України.

Відповідно до документа, голова країни має можливість створити конкурсну комісію для відбору кандидатів на посаду членства Нацради за своєю квотою й призначити їх своїм указом.

"Також змінюється порядок і збільшується з двох до шести місяців термін, упродовж якого Верховна Рада призначає членів Нацради за своєю квотою", - зазначається у тексті закону.

Зокрема, закон уточнює вимоги щодо статусу членства Нацради. Це стосується:

  • терміну проживання на території України;
  • кваліфікації;
  • володіння державною мовою.

"Також розширюється перелік обставин, які унеможливлюють призначення особи членом Нацради", - повідомляється у законопроєкті.

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