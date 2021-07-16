Нацрада з питань ТБ та радіо отримає незалежність: президент підписав закон

Відповідно до документа, голова країни має можливість створити конкурсну комісію для відбору кандидатів на посаду членства Нацради за своєю квотою й призначити їх своїм указом.

"Також змінюється порядок і збільшується з двох до шести місяців термін, упродовж якого Верховна Рада призначає членів Нацради за своєю квотою", - зазначається у тексті закону.

Зокрема, закон уточнює вимоги щодо статусу членства Нацради. Це стосується:

терміну проживання на території України;

кваліфікації;

володіння державною мовою.

"Також розширюється перелік обставин, які унеможливлюють призначення особи членом Нацради", - повідомляється у законопроєкті.