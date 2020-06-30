ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Нацраду реформ ввели Стефанчука

Новини » Політика     30.06.2020 - 14:20
У Нацраду реформ ввели Стефанчука
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Зеленський підписав указ 30 червня

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної ради реформ. Він своїм указом увів у раду першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчука.

Указ був оприлюднений на сайті Офісу президента України.

Президент підписав документ у вівторок, 30 червня.

"Ввести до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь у її роботі з усіх питань, Стефанчук Руслана Олексійовича - першого заступника голови Верховної ради України, представника президента України у Верховній раді України", - йдеться в тексті указу.

При цьому наголошується, що Стефанчук вводиться до складу Нацради за згодою.

Нагадаємо, 23 червня Володимир Зеленський затвердив персональний склад Нацради реформ.

Крім того, Зеленський поставив перед Нацрадою задачу удосконалення податкового законодавства, продовження дерегуляції і завершення реформи митниці.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийНацсовет реформРуслан Стефанчук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся