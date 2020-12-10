Нацсовет проверит телеканал "НАШ" из-за эфира с представителем "ЛНР"

Национальный совет по вопросам телерадиовещания проведет внеплановую проверку телеканала "НАШ". Телеканал в начале декабря вывел в эфир представителя так называемой "ЛНР" Родиона Мирошника.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

В эфире телеканала Мирошник делал заявления, которые, по мнению Нацсовета, содержат признаки разжигания розни, содействия терроризму и являются прямой ретрансляцией российской пропаганды о "гражданской войне на Донбассе".

Позже телеканал провел повторную трансляцию этого эфира без изменений или редакционной модерации. В этих действиях Нацсовет усматривает нарушения телеканалом ряда положений украинского законодательства.

"Все обстоятельства будут выяснены во время внеплановой проверки, которая будет проведена в период с 24.12.2020 по 15.01.2021", - добавили в Нацсовете.

Напомним, в октябре Нацсовет объявлял проверку телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Они транслировали встречу нардепа Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, в мае СБУ проверяла телеканал "1+1". Проверка была инициирована после показа в эфире телеканала карты Украины без Крыма.